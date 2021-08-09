Учащихся в Узбекистане снова ждет гибридное обучение
В новом учебном году школы в Узбекистане продолжат работать в гибридной форме, говорится в сообщении Министерства народного образования республики.
Удаленка может быть введена по решению местных властей в зависимости от карантинной ситуации в школе.
Трансляцию видеоуроков по проекту "Онлайн-школа" продолжится осенью.
"Учитывая ситуацию в стране, Министерство народного образования просит всех сотрудников системы как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы полностью восстановить традиционное образование. Никакая современная система дистанционного образования не может заменить традиционное образование в школе", - подчеркнули в ведомстве.
Гибридное обучение в школах было введено в прошлом году на фоне пандемии коронавируса.
Вестник Кавказа
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