"Ахмат" раскритиковал судейство в матче с "Рубином"

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором прокомментировал судейство в матче 3-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:2).

"Ошибки судьи и видеоарбитра повлияли на исход матча "Рубин" – "Ахмат". Весь прошлый сезон судейские скандалы не покидали наш отечественный футбол. В связи с этим многие клубы выразили поддержку руководству судейского комитета РФС в стремлении навести порядок. Последовали жесткие меры, вплоть до пожизненного отстранения нескольких арбитров. Однако некоторых судей реформы в судейском корпусе, видимо, не интересуют. Один из них, Павел Кукуян, их даже саботирует", - сказано в заявлении.

В нем также подчеркивается, что во встрече с "Рубином" арбитр совершил сразу несколько грубых ошибок, повлиявший на результат. Так, на 17-й минуте защитник казанцев Филипп Уремович сбил у штрафной нападающего "Ахмата" Мохамеда Конате, однако судья не только не назначил штрафной и не показал красную карточку, но даже не воспользовался VAR.

На 52-й минуте Павел Кукуян назначил штрафной удар и показал желтую карточки Гиорги Шелия, однако затем в ситуацию вмешался видеоарбитр Игорь Панин, после чего Кукуян отменил свое первоначальное решение и удалил Шелию. "Но у игрока хозяев Игнатьева в этом эпизоде игры не было явной возможности забить гол. Перед тем как столкнуться с голкипером гостей, он пробросил мяч в сторону от ворот. Скорее защитник "Ахмата" успевал к воротам, чем Игнатьев догнать и обработать мяч. Павел Кукуян и Игорь Панин принимали прямо противоположные здравому смыслу и правилам игры решения", - отметили в "Ахмате".

В заявлении грозненцев также сказано, что клуб обратится в судейский комитет РФС и ЭСК РФС с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады и VAR на матче, а также будет просить никогда более не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на свои матчи.