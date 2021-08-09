Лукашенко ответил на вопрос о сроках президентства

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о том, кто мог бы сменить его на посту, заявил, что "врос" в свою страну, а она – в него. "И я не понимаю, как можно жить и вообще на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю", - сказал он в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.

В то же время он отметил, что думает о возможном преемнике. "Это же не вечная должность. Я человек… Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти", - отметил он, передает РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь готова к более тесному сотрудничеству с Россией.