МИД Греции попросил у России еще один самолет Бе-200 для тушения лесных пожаров

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в рамках телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым запросил в помощь для борьбы с пожарами второй самолет-амфибию Бе-200.

"Сегодня у меня состоялся обширный телефонный разговор с моим российским коллегой Сергеем Лавровым. Обсуждалась борьба с пожарами и была просьба обсудить возможность направить еще один Бе-200 на помощь", - поделился министр в Twitter.

С 30 июня в Греции находится один российский Бе-200, он занимается тушением многочисленных лесных пожаров и показывает высокую эффективность.

Также стороны обсудили возможности углубления двусторонних отношений Греции и России и обменялись мнениями относительно предстоящих осенних визитов.