Подросток погиб в Куре

После двухдневных поисковых работ в Куре спасателями было обнаружено тело 17-летнего подростка.

Как сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, в Центр по управлению общественной безопасности "112" поступило сообщение о том, что в Гардабани, близ канала Греси ребенок зашел в воду, чтобы порыбачить, однако не справился с течением.

В поисковых работах было задействовано 35 пожарных-спасателей, три водолаза, также был использован дрон, плавательные средства и специальное устройство для сканирования дна "Эхолот", передает Sputnik Грузия.