Лето 2021 года стало лучшим для Крыма по числу туристов

Этот год оказался рекордным для Крыма по числу туристов, сообщает АТОР.

С начала города курорты полуострова посетили на 27% больше туристов, чем в 2019 допандемийном году.

В Крыму уже отдохнули 5 млн 67 тыс человек, большинство туристов - более 3 млн - приехали летом, загрузка отелей оказалась на 20% выше, чем в 2019 году.

Туропоток в августе увеличился за счет Кубани, где туристов обязали вакцинироваться.