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Лето 2021 года стало лучшим для Крыма по числу туристов

Лето 2021 года стало лучшим для Крыма по числу туристов

Этот год оказался рекордным для Крыма по числу туристов, сообщает АТОР.

С начала города курорты полуострова посетили на 27% больше туристов, чем в 2019 допандемийном году.

В Крыму уже отдохнули 5 млн 67 тыс человек, большинство туристов - более 3 млн - приехали летом, загрузка отелей оказалась на 20% выше, чем в 2019 году.

Туропоток в августе увеличился за счет Кубани, где туристов обязали вакцинироваться.

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