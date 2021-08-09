США передали Узбекистану гуманитарный груз на $330 тыс

Узбекистан получил от фонда Global Jewish Assistance and Relief Network и Всемирного конгресса бухарских евреев (США) первую партию гуманитарного груза более чем на $330 тыс.

В состав партии входят 165 тыс респираторных масок марок N95, 4 тыс масок KN95 и 100 тыс трехслойных масок, передает информационное агентство "Дуне".

Груз был доставлен из Нью-Йорка в Ташкент при финансовой поддержке директора транспортной компании по грузовым автоперевозкам Фурката Раджабова, работающего в США. также сформирован при поддержке узбекских дипломатов из генерального консульства в Нью-Йорке и посольства в Израиле.