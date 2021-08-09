Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на границе с Арменией

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в понедельник обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе и возможности ее нормализации.

"Состоялся предметный обмен мнениями по различным аспектам выполнения заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также путям нормализации обстановки в районе армяно-азербайджанской границы", - сообщает российский МИД по итогам телефонного разговора министров.

Лавров и Байрамов отметили "важность скорейшего возобновления деятельности Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе".

Также главы МИД двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, дальнейшего углубления сотрудничества на международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и "каспийскую пятерку".

Стороны констатировали "поступательное развитие многоплановых российско-азербайджанских отношений, уверенный рост торгово-экономических связей".

"Подтвержден обоюдный настрой на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию 20 июля", - добавили в ведомстве.