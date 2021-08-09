В Сочи продлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней с грозами, шквалистым ветром и градом 10, 11 и 12 августа.

В пресс-службе администрации города сообщили, что местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 м/с.

Кроме того, есть вероятность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое и сходов селевых потоков, уровень воды в реках может достигать неблагоприятных отметок.