В Турции осталось локализовать два пожара в провинции Мугла

В Турции удалось справиться практически со всеми пожарами - борьба с огнем продолжается только в южной провинции Мугла, там сохраняются два лесных пожара.

Всего в стране потушены или взяты под контроль более 230 возгораний.

"Все лесные пожары в нашей стране под контролем, за исключением пожаров в Миласе и Кёйджегизе (провинции Мугла), продолжается работа по их тушению", - сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли в понедельник в Twitter.

В результате лесных пожарах в Турции погибли восемь человек, пострадали 864.