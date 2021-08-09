В Кабардино-Балкарии устроили салют в честь олимпийцев

В двух городах Кабардино-Балкарии – Нальчике и Прохладном был организован праздничный салют в честь российских олимпийцев.

Так, накануне вечером в центре Нальчика на площади Согласия был организован концерт, а затем прогремел праздничный салют в честь всех олимпийцев.

Также салют был организован на Центральной площади города Прохладного, который был дан в честь победы Марии Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

С победой спортсменку поздравил глава республики Казбек Коков. "Искренне поздравляю нашу дорогую Марию с заслуженной победой! Поздравляю жителей Прохладного, Кабардино-Балкарии и всей России! Это был долгий и сложный путь, но Маша справилась! Республика гордится тобой! Ура!", - написал региональный лидер в Instagram.