Масштабные военные учения стартовали в ЮВО и СКФО

На 20 полигонах Юга и Северного Кавказа с 9 августа проходят масштабные учения российской армии.

В маневрах, которые продлятся до 15 сентября, принимают участие специалисты всех родов войск ЮВО, авиация, корабли Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФЛ), пишет "Интерфакс".

Двусторонние батальонные тактические и специальные учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах в Астраханской и Ростовской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Дагестане, Адыгее, Чечне, Северной Осетии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Учебно-боевые задачи выполнят специалисты всех родов войск. К маневрам привлекут подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерные войска, радиоэлектронную борьбу, разведку и другие.

"Командиры рот, батальонов и равных им подразделений в ходе предстоящих учений должны освоить навыки управления приданными силами различных видов авиации - армейской, штурмовой, оперативно-тактической", - отметил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Он подчеркнул, что "учения должны проводиться не по шаблону, а на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личном выборе способов и методов уничтожения условного противника".