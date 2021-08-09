Правительство России определилось с водородом

Правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики в России. Согласно плану, проводить ее будут в три этапа, первый начнется в ближайшее время.

Концепция определяет цели, стратегические инициативы и ключевые меры по созданию отрасли водородной энергетики в России.

"Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает пресс-служба правительства.

Второй этап продлится до 2035 года, третий - до 2050-го. Они будут нацелены на открытие крупных производств, ориентированных на экспорт и на серийное применение водородных технологий в различных сферах, включая нефтехимию и ЖКХ.

Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержит экономический рост, подчеркнул Мишустин.