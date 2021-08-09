Четыре тысячи абонентов останутся без газа в Тбилиси

Газоснабжение четырех тысяч потребителей столичного района Дигоми будет приостановлено на время проведения ремонтных работ газопровода. Уточняется, что меры коснутся части частного поселения недалеко от Сопели Дигоми.

Как сообщили в пресс-службе газораспределительной компании Tbilisi Еnergy, подача газа прекратится с 23:00 9 августа и будет поэтапно восстановлена с 10:00 до 18:00 10 августа.

Газоснабжение также будет приостановлено и для коммерческих объектов, находящихся в этом районе, передает Sputnik Грузия.