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Лукашенко пожаловался на отношения Беларуси и РФ

Лукашенко пожаловался на отношения Беларуси и РФ

Беларусь никогда не была против тесного союза с Россией, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора".

В то же время, по его словам, Москва всегда держала республику на расстоянии. "Мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии, и сейчас вы держите нас на расстоянии", - сказал  он.

Лукашенко  далее обратил внимание, что Беларусь – единственный союзник России. "Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы", - приводит слова белорусского лидера РИА Новости.

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