Дагестанские аграрии намерены нарастить урожай арбузов

Аграрии Дагестана до конца сезона планируют собрать 160 тыс т арбузов, что на на 10 тыс т превышает прошлогодние показатели.

Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

Он отметил, что в республике увеличивается площадь полей под бахчевые. "В 2020 году под арбузы выделили чуть более 4,5 тысяч гектаров и собрано 150 тысяч тонн. А в 2021 году площади увеличились до 5 900 гектаров и урожайность повышается", - сказал он, уточнив, что арбузы выращивают в Дербентском, Каякентском, Хасавюртовском, Кизлярском районах, передает ТАСС.