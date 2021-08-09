Врач рассказала, какие анализы помогут диагностировать "постковидный синдром"

Обнаружить признаки постковида можно при помощи клинического анализа крови и мочи, сообщила врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мы видим в крови определенные изменения - и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", - пояснила медик.

Тем, кто переболел коронавирусом рекомендуется в течение трех месяцев сделать топографию легких.

Также к ключевым показателям при диагностике постковида относятся уровень свертываемости крови, электролитов и тропонина, витамина D и гормонов щитовидной железы.

При этом кардиолог предостерегла граждан от бесконтрольной сдачи анализов. "Представить, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц, наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть", - уточнила врач.

Самостоятельно дома можно измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.