Президент Узбекистана не собирается отказываться от визита в Россию

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что визит главы государства Шавката Мирзиеева в Россию однозначно состоится.

"Подготовка визита главы Узбекистана в Россию активно продолжается", - подчеркнул он.

По словам Асадова, об этом свидетельствует недавняя поездка в Москву премьер-министра республики Абдуллы Арипова, а также визиты в Узбекистан ряда делегаций, во главе с членами правительства и глав регионов России. "Как уже говорилось, дата визита президента Мирзиеева зависит от санитарно-эпидемической обстановки", - цитирует его ТАСС.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев должен был посетить с визитом Россию весной 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 поездка была перенесена на неопределенное время.