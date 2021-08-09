Мэры и чиновники в Грузии будут получать больше

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что заработные платы мэров и чиновников вырастут с января 2022 года. Уточняется, что зарплата госчиновников, зависит от их класса. Всего их 12.

По словам премьера, длительное время зарплаты госслужащих не росли. "Согласно новой политике правительства, с января 2020 года мы начнем повышать поэтапно зарплаты чиновников, так как трудоустроенные в госсекторе люди не видят мотивации, а ведомства не могут конкурировать с частным сектором", - приводит слова Гарибашвилви Sputnik Грузия.

Кроме того, он отметил, что заработные платы мэрам городов будут удвоены. В настоящее время градоначальники получают около двух тысяч лари (порядка $650) ежемесячно.