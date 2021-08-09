Неделя в Москве будет теплой и дождливой

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ухудшится погода.

"Погода в первой половине недели будет жаркая, летняя - в дневные часы плюс 27-29, ночи будут довольно теплые - плюс 17-19, по области - не ниже плюс 14 градусов", - сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

С вечера вторника погода начнет меняться, пройдут кратковременные дожди. В среду осадков станет больше, возможна гроза. Ночью плюс 17-19, днем - 22-24.

"В конце недели атмосферное давление будет расти. Хотя погода будет с преобладающей облачностью, но короткие ливневые дожди местами могут приниматься и в четверг, и в пятницу, но они не будут надоедливыми, как в среду. Температура воздуха за счет большего количества облаков будет уже чуть пониже - плюс 21-23 в Москве, по области - плюс 21-25", - добавила специалист.

Суббота в столице будет теплой, днем плюс 23-25, свежий северо-западный ветер, переменная облачность.