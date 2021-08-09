В России подтвердились еще 22 160 случаев COVID-19

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 22,1 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 160 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 914 (8,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 150, в Петербурге - 1 895, в Московской области - 1 487. В Крыму 391 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 336, в Краснодарском крае - 260, в Дагестане - 199, в Чечне - 140, в Кабардино-Балкарии - 87, в Северной Осетии - 67, в Адыгее - 59, в Карачаево-Черкесии - 56, в Ингушетии - 53.

Суточный прирост составил 0,34%, общее число инфицированных в России достигло 6 469 910 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 14 474 человека, за весь период - 5 769 981 человек.

Умерли за сутки 769 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 165 650 человек.