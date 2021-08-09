Министр экологии Крыма подал в отставку после встречи с Аксеновым

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым - главный государственный инспектор Республики Крым Геннадий Нараев подал в отставку, после деловой встречи с главой республики Сергеем Аксеновым. Об этом проинформировали в пресс-службе главы Крыма.

"Провел встречу с министром экологии и природных ресурсов Республики Крым – главным государственным инспектором Республики Крым Геннадием Павловичем Нараевым. По итогам встречи Геннадий Павлович написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что Нараев занимал должность министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – главного государственного инспектора Республики Крым с апреля 2014 года.