В России студентов без прививки могут отправиться на удаленку

Министерство науки и высшего образования России выступает за перевод на удаленно обучение студентов, не получивших вакцину от коронавируса или имеющих медотвод, пишет ТАСС.

"С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <…> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий - для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", - говорится в рекомендациях Минобрнауки, утвержденных замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым.

Вузам следует организовать очный формат занятий для студентов, привитых от коронавируса или переболевших им в течение последних шести месяцев.

Также вузам рекомендовано организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет.

Экзамены для привившихся и не привившихся студентов следует проводить раздельно, отмечается в документе.

Рекомендации действуют с 29 июля до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.