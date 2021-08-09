Сочи снова подтопило

Ливни вновь подтопили улицы Сочи. В большей степени от стихии пострадали Адлерский и Хостинский районы.

Ранее сообщалось, что главным управлением МЧС Краснодарского края было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждали о ливнях с грозами и подъеме уровня воды в реках.

Согласно прогнозам синоптиков, ливневые дожди продолжатся в регионе. "В понедельник воздух прогреется до плюс 30-32 градусов. Также в городе ожидается усиление ветра до 12 м/с", - пишет "КП Кубань" со ссылкой на Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.