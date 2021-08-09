Борьба с лесными пожарами в Турции: осталось потушить 5 из 240 пожаров

Борьба с лесными пожарами, начавшимися в Манавгате (Анталия) и распространившимися почти на 50 городов, продолжается в районах Кёйджегиз, Каваклыдере, Милас, Ятаган и Каракей. Из 240 лесных пожаров 235 тушены.

В юго-западной провинции Мугла борьба с лесными пожарами продолжается в 5 регионах. Потушено 235 из 240 лесных пожаров в 47 провинциях Турции. В течение всего дня 8 августа продолжалось тушение огня при помощи пожарных машин и авиации в Ментеше, Милясе и Ятагане в провинции Мугла ​. В то же время возникавшие в течение дня пожары в Даламане и Датче были взяты под контроль в кратчайшие сроки.

В тушении пожаров по всей Турции участвуют 39 вертолетов, 6 самолетов, 342 разбрызгивателя воды, 1843 сотрудника пожарной службы, работники муниципалитетов, частного сектора и добровольцы. В то время как пожар в районе Каваклыдере (провинция Мугла) был взят под контроль в результате вмешательства с воздуха и с земли, огонь, который распространился из района Каваклыдере на район Ментеше, продолжался в течение 8 августа в районе Йыланлы.

Во время пожара в Милясе в течение всего дня была задействована авиация. Чтобы предотвратить распространение огня на жилые массивы района Байыр-Махаллеси, а также на ТЭЦ Еникёй, операции авиации были сфокусированы именно на этом регионе. Самолеты и вертолеты обливали водой районы, недоступные для тушения с берега.

Лесной пожар, вспыхнувший в местечке Хадживелилер района Ятаган (провинция Мугла), продолжается на границе района Айдын и Чине Илче. Пожар на границе двух провинций Айдын и Мугла взят под полный контроль. Задействованы самолеты, чьей работе временами мешал сильный ветер, разгонявший пламя.

Пожар, вспыхнувший днем ​​около аэропорта Даламан в Мугле, был немедленно ликвидирован самолетами. Возникший вечером 8 августа пожар недалеко от центра города Датча, был потушен при поддержке горожан с воздуха и с берега.

Напомним, лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля в курортном городе Манавгат провинции Анталия. Огонь появился и распространился одновременно в 30 из 81 провинции Турции. Этому способствовала низкая влажность и сильные ветра, разгонявшие огонь. В результате стихийного бедствия погибли 8 человек, пострадали 850. Жители охваченных пламенем районов, а также туристы курортов Бодрум и Мармарис были эвакуированы. Подлинные причины пожаров выясняются. По одной из версии - это поджог. По такому обвинению в Милясе задержан подросток. Турецкое правительство выделило $6 млн для устранения ущерба от пожаров. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал помочь каждому, кто пострадал из-за пожаров.