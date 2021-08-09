Air Astana начала взвешивать пассажиров перед вылетом

В Казахстане авиакомпания Air Astana решила проводить предполетное взвешивание пассажиров.

"С 9 по 31 августа 2021 года пассажирам авиакомпании старше 18 лет, вылетающим внутренними и международными рейсами из аэропортов Алматы и Нур-Султана, будет предлагаться добровольное взвешивание", - сообщает перевозчик.

Предполетное взвешивание проводится для сбора статистических данных для установления баланса воздушного судна и соответствует правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Взвешивание пассажиров проводится авиакомпаниями - членами IATA каждые пять лет.

Взвешивание никак не отразится на стоимости билетом, подчеркнули в Air Astana.

Пассажиры, согласившиеся взвеситься перед полетом, станут участниками беспроигрышной лотереи.