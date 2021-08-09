Air Astana начала взвешивать пассажиров перед вылетом
В Казахстане авиакомпания Air Astana решила проводить предполетное взвешивание пассажиров.
"С 9 по 31 августа 2021 года пассажирам авиакомпании старше 18 лет, вылетающим внутренними и международными рейсами из аэропортов Алматы и Нур-Султана, будет предлагаться добровольное взвешивание", - сообщает перевозчик.
Предполетное взвешивание проводится для сбора статистических данных для установления баланса воздушного судна и соответствует правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Взвешивание пассажиров проводится авиакомпаниями - членами IATA каждые пять лет.
Взвешивание никак не отразится на стоимости билетом, подчеркнули в Air Astana.
Пассажиры, согласившиеся взвеситься перед полетом, станут участниками беспроигрышной лотереи.
Вестник Кавказа
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