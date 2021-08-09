Количество заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 450 тыс человек

В Грузии за последние сутки коронавирус COVID-19 диагностировали у 2236 человек. Об этом говорится на официальном сайте StopCov.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 450 149 случаев заражения, справились с болезнью 403 762 человека, умерли – 6128.

За последние 24 часа вылечились 3 146 человек, скончались – 44.

На данный момент прививки от COVID-19 сделали 641 242 жителя Грузии, в том числе за последние сутки – 16 028.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 202 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.