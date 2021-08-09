На Астрахань надвигается пыльная буря

Жителей и гостей Астрахани предупреждают в понедельник об усилении ветра и приближении пыльной бури.

"Ожидается ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с, вероятно распространение взвешенных частиц пыли и песка в воздухе. Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом линий энергообеспечения, повреждением легких строений, кровли зданий, рекламных конструкций, валом деревьев", - говорится в сообщении спасателей.

Такая погода может привести к увеличению количества ДТП, затруднению в движении самолетов и морского транспорта.