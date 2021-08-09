Восстановлено движение на трассе Прохладный-Баксан-Азау

В пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии проинформировали о том, что по федеральной автодороге Прохладный-Баксан-Азау в Кабардино-Балкарии восстановлено движение транспорта. Ранее на дорожное полотно сошел сель.

"По состоянию на 06:15 (мск) 09.08.2021 года, на 104 километре ФАД А-158 Прохладный-Баксан-Азау движение полностью восстановлено", - сообщает ведомство.

Уточняется, что в настоящее время работы по очистке дорожного покрытия закончены, последствия схода селевого потока устранены.

Ранее сообщалось, что из-за схода селевой массы было перекрыто движение по федеральной автодороге. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.