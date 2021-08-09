Новый обстрел со стороны Армении произошел в Нахчыване

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в ночь на понедельник позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении оказались под огнем со стороны Армении.

"9 августа с 00:10 до 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится на официальном сайте оборонного ведомства.

Погибших и пострадавших в рядах азербайджанской армии нет.

"Ответным огнем противник был подавлен. Оперативная обстановка контролируется", - отметили в Минобороны Азербайджана.