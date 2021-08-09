В Узбекистане молодой водитель сбил переходившую дорогу женщину

В Учкурганском районе Наманганской области Узбекистана автомобиль Nexia наехал на женщину. Об этом сообщили в местном УВД.

Инцидент случился 1 августа примерно в 20:30 по местному времени.

Как отмечается, 19-летний молодой человек за рулем автомобиля сбил переходившую дорогу 47-летнюю женщину. В результате пострадавшая была госпитализирована, врачи диагностировали у нее закрытый перелом плечевой кости.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Podrobno.uz.