В Узбекистане молодой водитель сбил переходившую дорогу женщину
В Учкурганском районе Наманганской области Узбекистана автомобиль Nexia наехал на женщину. Об этом сообщили в местном УВД.
Инцидент случился 1 августа примерно в 20:30 по местному времени.
Как отмечается, 19-летний молодой человек за рулем автомобиля сбил переходившую дорогу 47-летнюю женщину. В результате пострадавшая была госпитализирована, врачи диагностировали у нее закрытый перелом плечевой кости.
По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Podrobno.uz.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться