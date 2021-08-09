Выросло число детей, госпитализированных с поезда на Кубани

Количество детей, которые были госпитализированы с поезда Мурманск-Адлер, выросло до 91, сообщил источник в экстренных службах региона.

По его словам, за ночь состояние детей не ухудшилось. "Всем гораздо легче", - приводит слова собеседника ТАСС.

Ранее сообщалось, что в субботу поезда Мурманск-Адлер с признаками кишечной инфекции в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих. Они ехали из Карелии. Затем число госпитализированных увеличилось до 87. "Всего был госпитализирован 91 человек, в Туапсе госпитализирован 71 ребенок", - также сказал источник.