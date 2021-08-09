В Хургаде приземлился первый после возобновления авиасообщения самолет из России

В понедельник впервые почти за шесть лет был выполнен рейс Москва-Хургада.

Самолет авиакомпании EgyptAir приземлился утром в Хургаде, это стало возможно после возобновления авиасообщения между Россией и курортами Египта, пишет ТАСС.

Также 9 августа в Хургаду прибудет первый после возобновления авиасообщения рейс авиакомпании "Россия". Кроме того, в понедельник первый спустя почти шесть лет российский самолет доставит туристов в Шарм-эш-Шейх.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано осенью 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", выполнявшего рейс по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург.