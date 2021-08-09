В Краснодарском крае снова будет экстремальная жара

По прогнозам синоптиков, на Кубань уже на этой неделе вернется сильная жара.

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму. Ожидается до 38 градусов, пишет ТАСС.

Также жара придет в Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Курскую, Белгородскую области, там будет плюс 37, что на восемь градусов выше климатической нормы.

В понедельник и вторник на Кубани около плюс 30, ливни, грозы.