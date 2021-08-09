В МИД Украины назвали ключевые темы предстоящих переговоров Зеленского с Байденом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал эфире телеканала "Украина-24" о трех ключевых блоков вопросов, которые будут обсуждаться на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

По его словам, в рамках первого блока вопросов Киев постарается вывести политическое сотрудничество стран на новый уровень, а второй блок коснется безопасности.

"Третий - экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики", - цитирует министра РИА Новости.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что по итогам встречи главы государств подпишут ряд документов, часть из которых находятся на финальной стадии подготовки.

Напомним, 30 августа в Вашингтоне состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.