Ушел из жизни глава Ассоциации курдов Казахстана

Ушел из жизни ученый, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, глава Ассоциации "Барбанг" курдов Казахстана Князь Мирзоев, сообщает министерство информации и общественного развития республики.

"Князь Ибрагимович был настоящим профессионалом и человеком, беззаветно преданным делу всей жизни", - говорится в сообщении ведомства.

"Министерство информации и общественного развития выражает искренние слова соболезнования семье, близким и коллегам Мирзоева Князя Ибрагимовича в связи с его безвременной кончиной", - цитирует Sputnik Казахстан.

Отмечается, что Мирзоев был активным участником Ассамблеи народа Казахстана. Его высоко ценили за активную гражданскую позицию и человеческие качества.

Князь Мирзоев – доктор филологических наук, профессор, академик ΜΑΗ ВШ, академик АСН Республики Казахстан. Награжден орденом "Құрмет" (Почет).