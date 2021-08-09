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Ушел из жизни глава Ассоциации курдов Казахстана

Ушел из жизни глава Ассоциации курдов Казахстана

Ушел из жизни ученый, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, глава Ассоциации "Барбанг" курдов Казахстана Князь Мирзоев, сообщает министерство информации и общественного развития республики.

"Князь Ибрагимович был настоящим профессионалом и человеком, беззаветно преданным делу всей жизни", - говорится в сообщении ведомства.

"Министерство информации и общественного развития выражает искренние слова соболезнования семье, близким и коллегам Мирзоева Князя Ибрагимовича в связи с его безвременной кончиной", - цитирует Sputnik Казахстан.

Отмечается, что Мирзоев был активным участником Ассамблеи народа Казахстана. Его высоко ценили за активную гражданскую позицию и человеческие качества.

Князь Мирзоев – доктор филологических наук, профессор, академик ΜΑΗ ВШ, академик АСН Республики Казахстан. Награжден орденом "Құрмет" (Почет).

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