Афганские военные ликвидировали полтысячи талибов за сутки

За последние 24 часа афганские военные ликвидировали свыше 570 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства обороны Афганистана в соцсети Twitter.

"Были ликвидированы 579 террористов и 161 получил ранения в результате операций сил национальной безопасности Афганистана в провинциях Нангархар, Хост, Логар, Пактия, Кандагар, Герат, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз", - сказано в тексте.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате авиаударов, нанесенных бомбардировщиками B-52 Stratofortress США по силам талибов в столице провинции Джаузджан Шиберган, было уничтожено более 200 талибов и свыше 100 транспортных средств.