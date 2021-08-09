Памфилова: Россия выпала из алгоритма ОБСЕ

В Россию на выборы депутатов Госдумы не приедут наблюдатели ОБСЕ, по мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, причины этого непонятны.

Ранее на голосование были приглашены наблюдатели, из-за пандемии их количество сократили до 50 для ОБСЕ и до 10 для ее Парламентской ассамблеи. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) решила, что этого количества недостаточно для эффективной работы, и решила совсем не посылать представителей.

По словам Памфиловой, логику отказа понять трудно, так как на фоне пандемии в течение последних полутора лет в большинстве стран ОБСЕ применяла именно такой формат, с минимальным числом наблюдателей.

"Применяемый БДИПЧ ОБСЕ алгоритм ограниченного мониторинга с учетом пандемии не помешал им в то же время сделать полноценные выводы о том, как проходили выборы в ряде стран. Непонятно, почему именно Россия выпала из этого алгоритма", - заявила она, пишет РИА Новости.

Памфилова напомнила, что БДИПЧ также отменила наблюдение за российскими выборами в 2007 году. "Кстати, и в 2007 году и сейчас причиной отказа БДИПЧ стала численность миссии, но это совсем другая история, поскольку нынешний ограниченный формат, предложенный МИД на основании позиции Роспотребнадзора, связан исключительно с беспрецедентной по масштабам пандемией", - отметила она.

Глава ЦИК добавила, что место наблюдателей от ОБСЕ займут представители других международных миссий.