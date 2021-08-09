Жертвами наводнений в Германии стали трое россиян

В результате июльских наводнений на западе Германии погибли трое россиян, сообщил газете "Известия" посол России в Берлине Сергей Нечаев.

"Увы, но трагедия не обошла стороной наших соотечественников: по последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ", - рассказал Нечаев.

Посол выразил семьям и близким погибших соболезнования.

"Посольство и российские консульские представительства продолжают тщательно отслеживать ситуацию", - подчеркнул он.

По словам дипломата, в Германии последствия разгула стихии стали беспрецедентными, погибли более 180 человек, восстановление разрушенной инфраструктуры "потребует немало времени и многомиллиардных издержек".