Работать на "КамАЗ" приедут 400 граждан Узбекистана

В Набережные Челны в рамках организованной трудовой миграции отправятся 400 узбекистанцев, они будут работать на предприятиях КамАЗа.

Ранее правительства РФ и Узбекистана, а также КамАЗ и Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики подписали соответствующие соглашения, пишет Sputnik Узбекистан.

Трудовые мигранты из Узбекистана получат официальное трудоустройство, социальные гарантии, в том числе полисы ДМС, льготы, будут обеспечены жильем.

В пресс-службе компании уточнили, что расходы по трансферу из Узбекистана до Набережных Челнов и внутри города берет на себя КамАЗ.

В настоящее время предприятие приостановило выпуск грузовых автомобилей в связи с плановым корпоративным отпуском.

"В основном ушли в отпуск сборочные и часть вспомогательных производств. Заготовительные, ремонтные и обслуживающие подразделения продолжают работать", - добавили в компании.

Выпуск грузовиков возобновится с 23 августа.