Посол России в Германии назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о том, что строительные работы по газопроводу "Северный поток-2" находятся на финальной стадии.

По его словам, до их окончания остаются считанные недели. "Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока-2", - уточнив, что "строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели".

Далее в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия" дипломат отметил, что Германия и США не заключали соглашения по "Северному потоку-2": речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом.