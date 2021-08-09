Найдена органическая кислота, убивающая коронавирус в клетках

В журнале Frontiers of Pharmacology была опубликована статья о препарате фенофибрате и его активном веществе – фенофибриновой кислоте. Как обнаружили участники международной группы исследователей, эта кислота способна разрушать коронавирус Covid-19 напрямую в клетках человеческого тела.

Фенофибрат является известным средством для снижения уровня холестерина у людей с опасностью сердечно-сосудистых проблем. Он оказался одним из препаратов, которые ученые перебирали в поисках веществ, воздействующих на белковый шип коронавируса ACE2.

Как показали эксперименты, фенофибриновая кислота действительно действует на коронавирус негативно, истребляя до 70% вирионов, причем независимо от штамма.

Важная позитивная особенность фенофибрата – это дешевое и доступное во всем мире лекарство, его можно прописывать людям с любым уровнем достатка и даже с противопоказаниями к вакцинации.