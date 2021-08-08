В Армении никто не собирается делимитировать границу

Армения все еще предъявляет территориальные претензии Азербайджану, не желая мириться с тем, что он восстановил свою территориальную целостность в рамках международных границ. Эксперты полагают, что Ереван провоцирует приграничные инциденты, чтобы не выполнять обязательства, взятые на себя в ноябре 2020-го и в январе 2021 года. При этом попытки создать напряженность вокруг процесса делимитации на азербайджано-армянской границе возникают также из-за внутриполитической ситуации в самой Армении. О том, что мешает Еревану заняться делимитацией гарнцы, рассуждает обозреватель "Вестника Кавказа" Роберт Газарян.

Вопрос делимитации границы между Арменией и Азербайджаном повис в пространстве армянской политики. СМИ лишний раз стараются не комментировать проблему, уделяя внимание исключительно пограничным происшествиям. Баку и Ереван уже не воюют, но в Армении информация с того или иного участка государственно границы практически всегда носит характер фронтовой сводки.

Закономерным следствием деоккупации семи районов Азербайджана должна была стать последующая делимитация армяно-азербайджанской границы, которая не проводилась с момента распада Советского Союза. Завершение Второй Карабахской войны подразумевало, что стороны должны начать этот процесс, чтобы как можно быстрее приступить к разблокировке транспортных коммуникаций. Однако процесс тормозится, поскольку не отвечает интересам политических элит Армении. В республике не найдется ни одной политической силы или общественной организации, которая стала бы требовать от руководства решения проблемы. Это единственный вопрос, в котором власти и националистическая оппозиция негласно пришли к общему знаменателю, похоронив надежны на скорое восстановление транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Вместо того чтобы способствовать восстановлению межгосударственного диалога, армянская власть говорит о размещении границе миротворческого контингента. Причем премьера Никола Пашиняна не особо волнует, кто именно возьмет на себя роль живого щита. Но спекуляция на теме иностранного военного присутствия на армянской границе это еще полбеды. Главная проблема в том, что предприимчивые армянские власти не видят для себя никакой выгоды от скорейшей делимитации границы, а националисты даже считают этот процесс опасным. Лидер парламентской фракции "Армения", бывший министр обороны республики Сейран Оганян полагает, что Армения и Азербайджан враги, а между врагами не может быть диалога пока не будут созданы необходимые условия для мира. Что подразумевается под "необходимыми условиями" неизвестно, как и то, почему Азербайджан остается врагом Армении. Не понятно, зачем Азербайджану, экономические возможности которого превышают армянские в несколько раз, захватывать незначительные участки территории Армении в приграничной полосе. Ограничившись навешиванием ярлыков, экс-министр обороны, один из активных участников карабахского кровопролития предложил отложить вопрос делимитации в долгий ящик.

Если раньше армянская сторона готова была торговаться с Азербайджаном за счет его же собственной территории, то теперь Ереван готов спекулировать безопасностью национальных рубежей, оставляя себе возможность политического маневра. При этом в Армении понимают, что реванш невозможен, поскольку армия разгромлена и не способна даже обеспечить безопасность на границе.

Если для прежних элит подписание мира с Азербайджаном означало добровольный отказ от территориальных претензий и поддержки регионального сепаратизма, в том числе собственной экономической монополии на оккупированных территориях, то администрация Пашиняна обеспокоена будущем положением Армении за столом переговоров. Подписав мирный договор, Ереван не сможет позиционировать себя в качестве защитника интересов карабахского сепаратизма, поскольку признав территориальную целостность Азербайджана, влиять на решение вопросов в Карабахе не сможет никак. Теоретически может поменяться регламент нахождения российского миротворческого контингента, так как карабахский вопрос из проблемы межгосударственной будет преобразован во внутригосударственную, и решать ее будет уже только Баку. В таком случае стремление Армении вмешиваться во внутригосударственные дела Азербайджана будет расцениваться как посягательство на национальный суверенитет. Это неприемлемо для Пашиняна, который не хочет лишний раз ссориться с националистами.

Таким образом, в очередной раз будущее республики и региона остается за скобками политических интересов армянских властей.