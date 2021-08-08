На Кубани открылись мастер-классы народных песен

Крупнейшие российские специалисты по народной песне открыли на Кубани мастер-классы для участников конкурса "Александровская крепость", на которых разбирают вокальные техники и способы реконструкции народных обрядов.

Помочь местным исполнителям - участникам конкурса "Александровская крепость" найти "свой" голос и улучшить репертуар взялись лучшие фольклористы страны - руководители ансамблей и преподаватели музыкальных вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани и других городов, - передает портал Юга.ру.

Так, на мастер-классе артиста Ильи Мелещенко слушатели разбирали вокальные техники в исполнении народной песни, руководитель самарского ансамбля старинной казачьей песни "Вольница" Андрей Давыдов объяснил, как записывать и обрабатывать материал, собранный в этнографических экспедициях. Также он рассказал о "народном" тембре и о том, как сохранить домашнюю атмосферу народной песни.

Такие творческие семинары проходят на Кубани дважды в месяц – в этом сезоне первый из них состоялся на территории комплекса "Александровская крепость" в Усть-Лабинске, а провели его профессор Волгоградского государственного института искусств и культуры Ольга Никитенко, художественный руководитель Московского народного хора Дмитрий Морозов и исполнитель народной песни Юрий Щербаков. Они познакомили участников с фольклором разных регионов, продемонстрировали фрагменты традиционных обрядов и рассказали, как выстраивать в песнях многоголосье.

Сейчас в регионе идет набор заявок на конкурс исполнителей традиционной казачьей песни "Александровская крепость", который организован по инициативе общественного деятеля и основателя фонда "Вольное Дело" Олега Дерипаски, чтобы сохранить музыкальную культуру казачества и поддержать талантливых исполнителей.

Фестиваль казачьей культуры, пройдет в Усть-Лабинске 15-17 октября.