Водовод в Предгорном округе Ставрополья достроят к осени

Строительство водовода в Предгорном округе Ставропольского края подходит к концу. Об этом на своей странице в соцсети Instagram заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он отметил, что объект обеспечит стабильным водоснабжением станицу Ессентукскую.

По словам руководителя региона, коммунальщики обещают подать ресурс по новому водоводу до осени.

Владимиров также напомнил, что работавшая ранее система водообеспечения не могла закрыть потребности станицы в воде.