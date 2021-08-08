В Краснодаре стартовали инклюзивные встречи "Про искусство"

Благотворительная организация "Добрый-Юг" совместно с администрацией Краснодарского края начала серию инклюзивных встреч для горожан

В течение четырех месяцев в рамках проекта планируют проводить бесплатные лекции и мастер-классы об искусстве, культуре, здоровье и экологии. Их смогут посетить все желающие, анонсы встреч будут появляться в инстаграме организации, передает портал Юга.ру.

"Речь не только о духовно-нравственном развитии краснодарцев, а о создании толерантного общества, где инклюзия - не просто слово. Все наши встречи проходят в атмосфере уюта и безусловного принятия людей такими, какие они есть. А искусство объединяет всех вне зависимости от возраста, пола, особенностей", - рассказала руководитель благотворительной организации "Добрый-Юг" Дана Руднева.

Первая встреча, которая состоялась у фонтана на Платановом бульваре, была посвящена профилактике плоскостопия и сколиоза у детей и взрослых. Эксперты организации рассказали, как обустроить пространство дома и на работе для правильной осанки и здоровья стоп и провели базовую тренировку со специальным оборудованием.

Следующая встреча будет инклюзивной фотопрогулкой, в которой будут участвовать ребята с особенностями развития.