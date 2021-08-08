Четверо молодых людей попали под "КамАЗ" в Новой Москве

Как сообщили сегодня в экстренных службах Москвы, в Новой Москве произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль KIA врезался в "КамАЗ", погибли четверо.

"В районе 58-го км Калужского шоссе столкнулись "КамАЗ" и легковая KIA. Погибли четыре человека, находившиеся в иномарке", - приводит ТАСС сообщение своего источника.

Уточняется, что авария произошла недалеко от АЗС. Известно, что всем погибшим порядка 20-25 лет. В данный момент их тела все еще находятся в разбитой машине в ожидании сотрудников СКР.

Из-за затора, вызванного аварией, движение в сторону Москвы сейчас ведется по реверсной схеме.