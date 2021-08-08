В Турции ликвидированы все угрожавшие людям лесные пожары

Населенные пункты Турции в настоящее время полностью защищены от угрозы распространения лесных пожаров – об этом сегодня на турецком телевидении рассказал глава Минсельхоза Текир Пакдемирли.

"На данный момент нет пожаров, которые представляют угрозу населенным пунктам", - сказал он.

При этом Пакдемирли подчеркнул, что государство не планирует отдавать выгоревшие площади под какое-либо использование помимо лесного хозяйства, заверив, что власти займутся восстановлением турецких лесов в их прежних границах.