В Анапе создадут центр кайтбординга и виндсерфинга

В Краснодарском крае на Бугазской косе создадут центр кайтбординга и виндсерфинга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Он откроется уже в этом месяце турниром на кубок мэра Анапы.

В региональном министерстве туризма поведали, что в новом центре будут открыты пункт проката и хранения снаряжения. Кроме того, здесь уже установили теневые навесы, кабинки для переодевания и открыли медицинский пункт. Также будет работать учебно-тренировочная база для спортсменов, на которой будут проводить соревнования, передают "АиФ-Юг".

Проект благоустройства реализует региональная Федерация кайтсерфинга и виндсерфинга при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, а также Минприроды Кубани, администрации Анапы и Всероссийской федерации парусного спорта.