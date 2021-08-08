Главная » Новости

Торнадо разрушило пляж в Новороссийске (ВИДЕО)

Торнадо разрушило пляж в Новороссийске (ВИДЕО)

Очевидцы опубликовали сегодня видео разрушительной "прогулки" торнадо по пляжу в селе Широкая Балка в Новороссийске.

Смерч значительного размера образовался над Черным морем недалеко от берега, а затем направился к суше.

На видео, опубликованном на странице "Типичный Краснодар" в Instagram видно, как, проходя мимо пляжного киоска, смерч разрушает его, снося крышу. Также он разбросал навесы и катер.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd)

По информации ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, смерч не привел к человеческим жертвам. Всего в районе Широкой Балки сегодня образовались три торнадо, но на сушу вышел лишь один.

800 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!