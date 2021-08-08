Торнадо разрушило пляж в Новороссийске (ВИДЕО)

Очевидцы опубликовали сегодня видео разрушительной "прогулки" торнадо по пляжу в селе Широкая Балка в Новороссийске.

Смерч значительного размера образовался над Черным морем недалеко от берега, а затем направился к суше.

На видео, опубликованном на странице "Типичный Краснодар" в Instagram видно, как, проходя мимо пляжного киоска, смерч разрушает его, снося крышу. Также он разбросал навесы и катер.

По информации ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, смерч не привел к человеческим жертвам. Всего в районе Широкой Балки сегодня образовались три торнадо, но на сушу вышел лишь один.